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تكثيف الدوريات الأمنية لحماية المحطات الكهربائية في طرابلس

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفذت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بإشراف مباشر من رئيس الفرع، مهام تأمين وحماية المحطات الكهربائية الواقعة في جنوب وشرق العاصمة طرابلس؛ لمنع اعتداءات المخربين والخارجين عن القانون.

جاء ذلك بموجب التوجيهات الصادرة عن النائب العام بهذا الخصوص.

وقد نفذت الدوريات الأمنية حملةً أمنيةً موسّعة بمناطق القره بوللي وقصر خيار؛ لغرض رصد الاعتداءات وضبط الانتهاكات بحق الأراضي المملوكة للدولة وإلقاء القبض على المخالفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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