تكثيف الدوريات الأمنية لحماية المحطات الكهربائية في طرابلس

نفذت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بإشراف مباشر من رئيس الفرع، مهام تأمين وحماية المحطات الكهربائية الواقعة في جنوب وشرق العاصمة طرابلس؛ لمنع اعتداءات المخربين والخارجين عن القانون.

جاء ذلك بموجب التوجيهات الصادرة عن النائب العام بهذا الخصوص.

وقد نفذت الدوريات الأمنية حملةً أمنيةً موسّعة بمناطق القره بوللي وقصر خيار؛ لغرض رصد الاعتداءات وضبط الانتهاكات بحق الأراضي المملوكة للدولة وإلقاء القبض على المخالفين.

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