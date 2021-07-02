النمر: مستقبلكم ومستقبل أجيالكم في خطر إذا مرر مقترح الاستفتاء على الدستور

قال عضو ملتقى الحوار السياسي بالقاسم النمر، اليوم الجمعة، “مستقبلكم ومستقبل أجيالكم في خطر، إذا مرر مقترح الاستفتاء على الدستور اليوم بالتصويت 75% غصبا عنا وعن خارطة الطريق والقاعدة الدستورية فماذا نحن فاعلون؟”.

النمر، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “هل نذهب للعصيان المدني لمنع الاستفتاء عليه في برقة ام نذهب إلى صناديق الاستفتاء لاسقاطه ام نقاطع الاستفتاء، التحالف مع كل القوى المعارضه لهذا المشروع اختلفنا ام اتفقنا معها أصبح واجب لاسقاط مشروع عودة المركزية البغيضة المدسترة التي سترهن مستقبلكم ومستفبل اجيالكم للمظالم والتغول والمغالبة فماذا نحن فاعلون ؟”.

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