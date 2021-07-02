الميليشياوي الغرابلي: “قواتنا” مستندة إلى تعاليم الإسلام ومنهجه

حاول الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، “تسويق ممارسات المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية على أنها مستندة إلى تعاليم الإسلام ومنهجه”، بحسب قوله.

وقال الغرابلي في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن “الإسلام هو الإسلام، منهج في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والعدالة، والضمان قانون رباني شامل وافٍ”، بحسب قوله.

وهاجم الغرابلي منتقدي ممارسات المليشيات، قائلا: “لا أعرف ما الذي يضركم إن كان لدينا منهج سياسي إسلامي مثلما يوجد منهج اقتصادي يحرم الربا ويحلل التجارة، ومثلما لدينا أحكام المواريث والزواج والطلاق، أم كل هذا بات عندكم من الرجعية والتخلف، إلى أين تريدون الوصول هل نتخلى عن ذكر الله وأحكامه لترضوا عنا؟ لست عالم دين ولكن لم أجد في الإسلام رجعية ولا تخلف”، بحسب قوله.

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