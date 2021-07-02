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الميليشياوي الغرابلي: “قواتنا” مستندة إلى تعاليم الإسلام ومنهجه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حاول الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، “تسويق ممارسات المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية على أنها مستندة إلى تعاليم الإسلام ومنهجه”، بحسب قوله.

وقال الغرابلي في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن “الإسلام هو الإسلام، منهج في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والعدالة، والضمان قانون رباني شامل وافٍ”، بحسب قوله.

وهاجم الغرابلي منتقدي ممارسات المليشيات، قائلا: “لا أعرف ما الذي يضركم إن كان لدينا منهج سياسي إسلامي مثلما يوجد منهج اقتصادي يحرم الربا ويحلل التجارة، ومثلما لدينا أحكام المواريث والزواج والطلاق، أم كل هذا بات عندكم من الرجعية والتخلف، إلى أين تريدون الوصول هل نتخلى عن ذكر الله وأحكامه لترضوا عنا؟ لست عالم دين ولكن لم أجد في الإسلام رجعية ولا تخلف”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • بائن عليكم الأسلام من فيديو أحدي حرائر طرابلس وهي تستجدي في قواتكم الملتزمه بتعاليم الاسلام وتقول لهم حرام عليكم تغتصبوني مش عندكم ولايا أي عندكم نساء زيي هل ترضوا أحد يغتصبهن وٱخر شئ اتحفوا الليبيين به قواتكم التي تطبق تعاليم الاسلام عقروا بعير ضيف الزاويه الرحاله الحبوني والعجب العجاب ان تكون قواتكم تطبق في تعاليم الاسلام والأب الروحي لها الحاخام كاذب الخرياني الذي يفتخر بتتلمذه علي يد يهويدي

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  • وهل تجد تعاليم الاسلام فيما فعله العمو في صبراتة بعد انسحاب الجيش منها، وما فعلته المليشيات في غريان وترهونة بعد انسحاب الجيش. كفاكم هرطقة فالاسلام برئ منكم. من الذي عينكم اوصياء على الاسلام ومن منحكم سلطة تطبيق الشريعة وهي حق اصيل لولي الامر تم هل تريدوننا ان ننصاع لكم كمشة الجهلة والمغفلين ونرضى بتفسيركم للشريعة كما يحلو لكم. خسئت

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