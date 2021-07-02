العثامنة: لن نسمح باستغفال شعبنا والضحك عليه من قبل كمشة خونة فاسدين

شدد المحلل السياسي عبدالله العثامنة، على أن الليبيين لن يسمحوا لتيار الإخوان وشلة القرى الظالمة أهلها العبث بانتخابات ديسمبر 2021.

العثامنة، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”نحن نؤمن بالديمقراطية والسلام والسلم الاجتماعي وإننا لن نسمح أن تحكمنا مدينة أو قبيلة أو شلة أو عصابة أو مليشيا بعينها سواء كانت مسلحة أو مدنية”.

وتابع: “لن نسمح باستغفال شعبنا والضحك عليه من قبل كمشة خونة فاسدين”.

واستطرد:” سوف نحرج حكام ليبيا الجدد وندره كبودهم، ولن نترك لهم الساحة دون نضال وطني، والأيام القادم ستثبت لكم صحة قولي إذا حاول تيار الإخوان وشلة القرى الظالمة أهلها العبث بانتخابات ديسمبر 2021″.

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