الإخواني خالد القنصل مديرا عاما لمصرف ليبيا الخارجي

قررت لجنة الإدارة المؤقتة لمصرف ليبيا الخارجي تسمية الإخواني خالد عمرو القنصل مدير عاما للمصرف بصورة مؤقتة.

وكان الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب، فاجأ الليبيين بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي، واختياره القيادي في حزب الجبهة الوطنية محمد علي الضراط رئيساً للجنة الجديدة.

وجاء هذا في قرار الكبير رقم 31 لسنة 2021، والذي كلف خلاله خالد عمرو القنصل نائبا لرئيس اللجنة التي تضم كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبد القادر عضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.

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