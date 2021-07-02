ليبيا الان

بعيو: كوبيش لن يستطيع أن يأخذنا إلى شتاء الانتخابات فصيفنا ابتلع كل الفصول

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابق، محمد بعيو، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، جاء إلى ليبيا ليكمل رباعية البؤس مؤكدا أنه لن يستطيع أن يأخذنا إلى شتاء الانتخابات.

بعيو، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”من أفغانستان المنكوبة إلى العراق المسلوبة إلى لبنان المنهوبة، جاءنا المبعوث يان كوبيتش” أكمل رباعية البؤس بالفصل الليبي”.

وأضاف: ”لن يستطيع أن يأخذنا إلى شتاء الانتخابات، فصيفنا الطويل ابتلع كل الفصول، ويكفينا أن ننام لنحلم بالربيع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك