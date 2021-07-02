بعيو: كوبيش لن يستطيع أن يأخذنا إلى شتاء الانتخابات فصيفنا ابتلع كل الفصول

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابق، محمد بعيو، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، جاء إلى ليبيا ليكمل رباعية البؤس مؤكدا أنه لن يستطيع أن يأخذنا إلى شتاء الانتخابات.

بعيو، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”من أفغانستان المنكوبة إلى العراق المسلوبة إلى لبنان المنهوبة، جاءنا المبعوث يان كوبيتش” أكمل رباعية البؤس بالفصل الليبي”.

وأضاف: ”لن يستطيع أن يأخذنا إلى شتاء الانتخابات، فصيفنا الطويل ابتلع كل الفصول، ويكفينا أن ننام لنحلم بالربيع”.

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