طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 2 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث إعتدال نسبي في درجات الحرارة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبياً بينما يبقى تأثير موجة الحر على بقية مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع تكون شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية .

• الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الدواخل .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 35) مْ على المناطق الساحلية بينما تبقى مرتفعة على الدواخل حيت تتراوح مابين (40 – 45) مْ.

• الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 36) مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبياً ، و مابين (40 – 45 ) مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح:شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (42- 46) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 44) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:19). و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:02).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي