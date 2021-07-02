تنفيذ أمر إخلاء وتسليم أرض معتدى عليها بوادي كعام إلى وزارة الزراعة

نفذت عناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة وجهاز الشرطة الزراعية ومديرية أمن زليتن، الخميس، أمر النائب العام بإخلاء قطعة أرض بمشروع وادي كعام تم التعدي والبناء عليها دون سند قانوني، ما تسبب في سد مجرى الوادي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أشار إلى تسليم قطعة الأرض إلى وزارة الزراعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي وضعت حدود لأرض المشروع، وعلامات الدالة عليها؛ فيما أزالت شركة الخدمات العامة طرابلس البناء الذي تم تشييده بمشروع وادي كعام بالمخالفة وإزاحة مخلفات البناء عن مجراه.

– النيابة العامة تعلن إجراءات احتياطية في جرائم التعدي على أملاك الدولة

و«ثمن» النائب العام مجهودات عناصر الجهات المشار إليها و«حرصهم على الاستجابة لتنفيذ الأوامر القضائية وإنفاذ القانون رغم الصعوبات القائمة».

والخميس، أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت باتخاذ إجراءات احتياطية استلزمها التحقيق الابتدائي في جرائم التعدي على أملاك الدولة. وأصدر النائب العام تعليماته لجهات إنفاذ القانون وأخصها جهاز الشرطة الزراعية بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدى على أملاك الدولة شرق البلاد وجنوبها خلال مدة لاتتجاوز أخر أيام الشهر الجاري مع استكمال أعمال رصد وإحصاء حالات التعدي بالمنطقة الغربية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا