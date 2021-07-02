المهدوي: ما يحدث في جنيف عبث بمصير الشعب

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

02 July, 2021

أكد الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد المهدوي، على أهمية نتائج لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا التي ستصدر اليوم الجمعة، لما لها من تأثيرات على المشهد الليبي.

وقال المهدوي في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “نتائج لجنة الحوار اليوم هي الحاكمة في كيفية التعامل مع الفترة المقبلة، وستحدد الطرق الممكنة لتحقيق الأهداف، واليوم سوف يكتبه التاريخ، ولكن لست متفائل كثيرا لأن من يقررون بعضهم ينظرون لمصالحهم الشخصية وهناك قلة منهم تعمل لصالح الوطن”.

ووصف المهدوي، ما يحدث في جنيف بأنه لا يمثل أي تسوية سياسية وأنه “عبث بمصير الشعب الليبي”، متهما البعثة الأممية والمبعوث الأممي يان كوبش بالمشاركة في هذا العبث.

وأضاف المهدوي أن تيار الإسلام السياسي يدرك حجم الخسارة التي ستلحق به في حال خوض الانتخابات لذلك يسعى تيار الإسلام السياسي لإفشال هذا المسار بشتى الطرق، لافتا إلى أن هناك محاولة لإشعال نيران الحرب من جديد.

وحذر المهدوي، أنه وفي حال فشلت الانتخابات أو في حال انعقادها وتم رفض مخرجاتها فأن الصراع المسلح سيعود أقوى من قبل لأنه لن يكون ليبي ليبي ولكن ستدخل قوى إقليمية في هذا الصراع.