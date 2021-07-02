بعد إصابة رئيسها.. أحد موظفي البعثة الأممية يتعرض للإصابة بـ«كورونا»

أفاد مصدر ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إصابة أحد موظفي البعثة بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس البعثة يان كوبيش إصابته بالوباء.

وكشف كوبيش، في كلمته عبر وسائل الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقدة في جنيف للتداول بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، عن إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، وهو ما حال دون حضوره إلى الاجتماعات التي بدأت منذ الإثنين في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

– إصابة بـ«كورونا» تؤجل اجتماعات ملتقى الحوار في جنيف

وتأجلت جلسات ملتقى الحوار، الأربعاء، وذلك إثر اكتشاف إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بين أعضائه. وأعلنت عضوة الملتقى أم العز الفارسي، إصابتها بفيروس «كورونا»، وكتبت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «غدر الفيروس اللعين وتسلل في لحظة ضعف قدرها الله إلى جسدي المنهك».

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