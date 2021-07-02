بوقعيقيص: محاولات بـ«ملتقى الحوار» لفرض الاستفتاء على مسودة الدستور واستبعاد القاعدة الدستورية

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، أن هناك محاولات حثيثة داخل ملتقى الحوار السياسي في جنيف لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة قبل الانتخابات واستبعاد القاعدة الانتخابية”.

وقالت آمال بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الجهود حثيثة لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى يسبق الانتخابات مع وعود بإنجاز التعديل والاستفتاء قبل 24 ديسمبر واستبعاد القاعدة الدستورية التي نصت المادة 1 منها، على تأجيل الاستفتاء”.

واليوم الجمعة، يواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي عقد جلساته التي بدأت الإثتين الماضي، بعد مدها حتى يتم الانتهاء من إقرار القاعدة الدستورية، وتم تشكيل لجنة للتوافق على المواد الخلافية بين الأعضاء، لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع.

وفي جانب آخر، سعى تنظيم الإخوان المدرج على قائمة الإرهاب بقرار مجلس النواب، إلى تعطيل الانتخابات، من خلال تقديم مقترحات خلال جلسات الملتقى، لإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وهو ما ترفضه المفوضية العليا للانتخابات لأنه سيؤخر استحقاق 24 ديسمبر.