«الفارسي»: على الجميع القبول بنتيجة التصويت بـ«ملتقى الحوار» فنحن في مرحلة مفصلية

شددت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، على ضرورة التصويت للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مؤكدة أن ليبيا تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها التي تتكالب عليها المآسي ويدفع الشعب ضريبتها”.

وقالت أم العز الفارسي، عبر حسابها على موقع التواصل الاحتماعي “فيسبوك”:” لكل المتابعين والقلقين سواء علي شخصي أو علي المسار العام للملتقي، أطمئن الجميع أنني بخير ولكننا في لحظة مفصلية يتعذر معها الرد علي الاتصالات الداعمة”.

وأضافت:” أُعلن من هنا أنني ما زلت في موقفي مع قاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر, ولها سيكون صوتي وإين كانت نتيجة التصويت أتمني من الجميع القبول”.

وتابعت:” نحن في مرحلة مفصلية من تاريخ بلادنا التي تتكالب عليها المآسي ويدفع شعبنا ضريبتها، اللهم نويت اللهم فأشهد”.

وكانت أم العز الفارسي، قد أعلنت في وقت سابق إصابتها بفيروس كورونا، خلال رسالة وجهتها لزميلتها عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص.

وقالت «الفارسي» في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»: «أعذريني عزيزتي و رفيقتي أمال، شغلني شاغل أقوى عن التضامن معك بالأمس، فقد غدر الفيروس اللعين واغتالني، وتسلل في لحظة ضعف قدرها الله إلي جسدي المنهك، ولكن أعرف أنك الأقوى لأن الله معك لأنك معه بقلبك وروحك فهو خالقك الذي يعرفك ويعرفهم”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، أن هناك محاولات حثيثة داخل ملتقى الحوار السياسي في جنيف لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة قبل الانتخابات واستبعاد القاعدة الانتخابية”.

وقالت آمال بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الجهود حثيثة لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى يسبق الانتخابات مع وعود بإنجاز التعديل والاستفتاء قبل 24 ديسمبر واستبعاد القاعدة الدستورية التي نصت المادة 1 منها، على تأجيل الاستفتاء”.