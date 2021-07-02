ليبيا الان

بدء الجلسة الختامية لملتقي الحوار السياسي بجنيف

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعون في جنيف منذ، الإثنين، بحثا عن توافق بشأن القاعدة الدستورية، جلستهم الختامية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ردا على مسرحية الخوان الفاشلة على ممثلى برقة فى لجنة الحوار الانسحاب اذا استمرت مسرحية حريم السلطان الهزلية وبعلنوا امام العالم تفويض اللجنة التشربعية بمجلس النواب وضع القاعدة الدستورية واصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية باسم الشعب الذى انتخبهم !!
    فيجب على المشاركين فى الحوار من الداعمين للسيادة الوطنية والرافضين لالاعيب الخوان حريم السلطان جمع التوقيعات على طلب للمبعوث الاممى بتفويض مجلس النواب حق اصدار قوانين الانتخابات باسم الشعب ورفض اى تصويت على خزعبلات الخوان التى تريد عرقلة الانتخابات

    رد