بدء الجلسة الختامية لملتقي الحوار السياسي بجنيف

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعون في جنيف منذ، الإثنين، بحثا عن توافق بشأن القاعدة الدستورية، جلستهم الختامية.
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بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعون في جنيف منذ، الإثنين، بحثا عن توافق بشأن القاعدة الدستورية، جلستهم الختامية.
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ردا على مسرحية الخوان الفاشلة على ممثلى برقة فى لجنة الحوار الانسحاب اذا استمرت مسرحية حريم السلطان الهزلية وبعلنوا امام العالم تفويض اللجنة التشربعية بمجلس النواب وضع القاعدة الدستورية واصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية باسم الشعب الذى انتخبهم !!
فيجب على المشاركين فى الحوار من الداعمين للسيادة الوطنية والرافضين لالاعيب الخوان حريم السلطان جمع التوقيعات على طلب للمبعوث الاممى بتفويض مجلس النواب حق اصدار قوانين الانتخابات باسم الشعب ورفض اى تصويت على خزعبلات الخوان التى تريد عرقلة الانتخابات
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