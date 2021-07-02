عقيله صالح يبحث مع وزير خارجية اليونان تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح”، اليوم الجمعة، وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” ضمن زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا.

وقال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عقيله رافق ضمن الوفد الرسمي رئيس لجنة لجنة الخارجية “يوسف العقوري ” ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ” طلال الميهوب ” و رئيس لجنة الداخلية ” سليمان الحراري”.

وأوضح بليحق، أن اللقاء تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا خاصةً والمنطقة بشكل عام.

وكان “عقيله صالح” قد وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا، أمس الخميس في زيارة رسمية تستمر ليومين، بحسب الناطق الرسمي باسم البرلمان.