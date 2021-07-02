المستشار صالح: الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، أكد في تصريحات للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن رئيس مجلس النواب اليوناني كونستانتينوس تاسولاس رحّب بالمستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له المتكون من رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب ورئيس لجنة الداخلية سليمان الحراري، مثنياً على مبادرة السلام التي توجت بإعلان القاهرة وانتجت من خلالها سلطة تنفيذية جديدة مكونة من رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح الصافي، أن تاسولاس أشاد بمجهودات المستشار عقيلة صالح الساعية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد بـ 24 ديسمبر 2021، دون تعطيل.

وتابع الصافي: “رئيس مجلس النواب شكر نظيره اليوناني على الدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة أثينا، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً على الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين”.

وأضاف: “المستشار عقيلة صالح أكد خلال اللقاء على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وعدم السماح بوجود أي قواعد أجنبية في ليبيا، وعلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر”.

واستكمل: “أما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات أكد المستشار صالح أن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبأن مجلس النواب درس مشروع قانون انتخاب الرئيس”.

وتابع: “كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر وهو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم بالمصالحة بين الليبيين، معرباً على أمله من اليونان على دعم هذا الاتجاه وعدم الاستماع لاي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة ، ومن يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات”.

وتابع: “أشاد رئيس مجلس النواب بدور اليونان المحوري في ملف الأزمة الليبية، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عن دورها تجاه ليبيا، خاصة وأن لها أهمية كبيرة ومحورية في الاتحاد الأوروبي وكذلك على مستوى المجتمع الدولي”.

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