الفارسي: على الجميع القبول بنتيجة التصويت بملتقى الحوار فنحن في مرحلة مفصلية

شددت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، على ضرورة التصويت للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مؤكدة أن ليبيا تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها التي تتكالب عليها المآسي ويدفع الشعب ضريبتها”.

الفارسي، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضافت:” لكل المتابعين والقلقين سواء علي شخصي أو علي المسار العام للملتقي، أطمئن الجميع أنني بخير ولكننا في لحظة مفصلية يتعذر معها الرد علي الاتصالات الداعمة”.

وأضافت:” أُعلن من هنا أنني ما زلت في موقفي مع قاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر ولها سيكون صوتي وإين كانت نتيجة التصويت أتمني من الجميع القبول”.

وتابعت:” نحن في مرحلة مفصلية من تاريخ بلادنا التي تتكالب عليها المآسي ويدفع شعبنا ضريبتها، اللهم نويت اللهم فأشهد”.

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