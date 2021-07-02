باشاغا يغرد بشأن الانتخابات فماذا قال؟

أخبار ليبيا24

شدد وزير الداخلية الأسبق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، على ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقال باشاغا، في سلسلة تغريدات، إنه لا بجوز النكوص على خارطة الطريق المتفق عليها محليا ودوليا جاءت بعد جولات حوار ومفاوضات طويلة بين الأطراف الليبية المختلفة وبرعاية أممية، ولا يقبل تعطيلها أو تعديلها.

وأضاف، باشاغا، الذي أكد في وقت سابق نيته في خوض الانتخابات الرئاسية، إن من الواجب التعامل مع خارطة الطريق حزمة واحدة والإسراع في تنفيذها والالتزام بمواقيتها.

وقال باشاغا، “من يخالف ذلك الآن بعد أن تعارضت مع مصالحه الشخصية أمامه خيار الانسحاب من فريق الحوار، كما يقع على بعثة الأمم المتحدة دور استبدال المشاركين حسب المعايير”.

وحيّ باشاغا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين أبدوا التزامهم بما أقروه سابقا وتمسكهم بالمواعيد المحددة لإنهاء المرحلة المؤقتة وانتخاب سلطة تنفيذية بشرعية شعبية وقانونية كاملة.

وأعرب باشاغا عن استغرابه من انحراف بعض أوجه النقاش داخل ملتقى الحوار وظهور مقترحات تتناقض مع مخرجات الحوار السياسي.

وقال، “ندعو كافة المشاركين في الحوار وبعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام التام بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، وتقديم التنازلات اللازمة لأجل الاتفاق على ما تبقى من تدابير وإجراءات تنفيذية لاستكمال الاستحقاقات المقررة، والانتقال بالبلد إلى واقع جديد ونظام سياسي يستند إلى إرادة الشعب”.