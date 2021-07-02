ليبيا الان

بوقعيقيص: محاولات بملتقى الحوار لفرض الاستفتاء على مسودة الدستور واستبعاد القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، أن “هناك محاولات حثيثة داخل ملتقى الحوار السياسي في جنيف لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة قبل الانتخابات واستبعاد القاعدة الانتخابية”.

بوقعيقيص، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت: ”الجهود حثيثة لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى يسبق الانتخابات مع وعود بإنجاز التعديل والاستفتاء قبل 24 ديسمبر واستبعاد القاعدة الدستورية التي نصت المادة 1 منها، على تأجيل الاستفتاء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ردا على مسرحية الخوان الفاشلة على ممثلى برقة فى لجنة الحوار الانسحاب اذا استمرت مسرحية حريم السلطان الهزلية وبعلنوا امام العالم تفويض اللجنة التشربعية بمجلس النواب وضع القاعدة الدستورية واصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية باسم الشعب الذى انتخبهم !!
    فيجب على المشاركين فى الحوار من الداعمين للسيادة الوطنية والرافضين لالاعيب الخوان حريم السلطان جمع التوقيعات على طلب للمبعوث الاممى بتفويض مجلس النواب حق اصدار قوانين الانتخابات باسم الشعب ورفض اى تصويت على خزعبلات الخوان التى تريد عرقلة الانتخابات

    رد

  • وهل يحترم من يطالبون الاستفتاء على الدستور الاعلان الدستورى الحالى ولا القوانين المعمول بها انهم اول من داسوا على الدستور والقانون وهللوا لجلب مرتزقة واختلال من الخارج ودعموا فاسد السراق فى اغتصاب السلطة رغم انتهاء اتفاق الصخيرات ودعموا قراراته الباطلة وانفراده بالسلطة دون موافقة باقى المجلس الرئاسى واليوم يطالبون بدستور مرفوض شعبيا لتضيبع الوقت وتعطيل انتخابات ستعيد دولة القانون وتدخلهم السجون وكل الطرق تؤدى الى التهلكة للخوان المفلسين سلما او حربا !!

    رد