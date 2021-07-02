بوقعيقيص: محاولات بملتقى الحوار لفرض الاستفتاء على مسودة الدستور واستبعاد القاعدة الدستورية

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، أن “هناك محاولات حثيثة داخل ملتقى الحوار السياسي في جنيف لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة قبل الانتخابات واستبعاد القاعدة الانتخابية”.

بوقعيقيص، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت: ”الجهود حثيثة لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى يسبق الانتخابات مع وعود بإنجاز التعديل والاستفتاء قبل 24 ديسمبر واستبعاد القاعدة الدستورية التي نصت المادة 1 منها، على تأجيل الاستفتاء”.

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