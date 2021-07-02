تفاصيل زيارة رئيس مجلس النواب لليونان (صور)

التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الجمعة، وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” ضمن زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا والوفد الرسمي المرافق له، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا خاصةً والمنطقة بشكل عام.

كما التقى رئيس مجلس النواب رئيس البرلمان اليوناني “كونستانتينوس تاسولاس” حيث رحب برئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، مثنياً على مبادرة رئيس مجلس النواب التي أفضت للحل في ليبيا بتشكيل مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية.

وتقدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالشكر لرئيس البرلمان اليوناني على الدعوة الكريمة لزيارة اليونان كما حيا الشعب اليوناني الصديق وتقدم بشكره لوزير خارجية اليونان على الدور الكبير الذي يقوم به لحل الأزمة في ليبيا، كما أكد على عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الصديقين، وأكد فخامة رئيس مجلس النواب على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادنا وبأن الشعب الليبي قوي الشكيمة وشجاع وارادته لا يمكن كسرها فيجب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة باي شكل من الأشكال.

كما عرج عقيلة صالح على مبادرته للحل في ليبيا التي افضت إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية، وتابع فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات مؤكداً أن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبأن مجلس النواب درس مشروع قانون انتخاب الرئيس.

كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر وهو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم بالمصالحة بين الليبيين، كما أعرب فخامته على أمله من اليونان على دعم هذا الاتجاه وعدم الاستماع لاي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة، ومن يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات، كما أكد فخامته مجدداً على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وعدم السماح بوجود أي قواعد أجنبية في ليبيا.