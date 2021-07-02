المعدلات تتصاعد بسرعة.. بريطانيا والهند بين أنياب متحوّر “دلتا”

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 50,824 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد -19″ لمتحور دلتا، وذلك خلال الأسبوع الأخير.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) اليوم الجمعة إن بريطانيا شهدت رصد 50,824 حالة إصابة جديدة بالمتحور “دلتا” شديد العدوى الذي يثير القلق، وذلك خلال الأسبوع الأخير.

وأضافت: إجمالي حالات الإصابة الجديدة بـ”دلتا” قد ارتفع إلى 161,981، بزيادة قدرها 46% عن الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، وصل عدد الضحايا الرسمي في الهند بسبب فيروس كورونا إلى 400 ألف شخص، اليوم الجمعة ، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن العدد الفعلي للضحايا قد يصل إلى مليون أو أكثر ، مع اقتراب الموجة الثالثة المحتملة.

وأظهرت حصيلة لـ”رويترز” أن الهند أضافت 100 ألف حالة وفاة في 39 يومًا مع اجتياح موجة ثانية وحشية من الإصابات عبر المدن والريف الشاسع حيث لا يزال الملايين معرضين للخطر دون جرعة واحدة من اللقاح.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن البلاد سجلت 853 حالة وفاة بين عشية وضحاها، وبذلك تجاوز عدد الضحايا 400 ألف شخص.

ويعتبر عدد الوفيات في الهند هو ثالث أعلى معدل على مستوى العالم.

وقد حوّلت الحكومة تركيزها إلى التطعيمات الجماعية وسط تحذيرات من خبراء الأمراض من موجة ثالثة تلوح في الأفق مع إعادة فتح البلاد ببطء وظهور متحور “دلتا” الفتاك.

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