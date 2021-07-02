كوبيتش لأعضاء ملتقى الحوار: خيار الانتخابات لا تراجع عنه ولا داعي للدخول في نقاط إضافية

ليبيا – نبه المبعوث الأممي يان كوبيتش أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى مرور موعد الأول من يوليو الجاري المحدد للتوصل لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

تنبيه كوبيتش جاء خلال كلمته أمام أعضاء الملتقى عبر تقنية الاتصال المرئي، وفيها أشار إلى أن الجميع يعي أهمية هذا التاريخ. مقدمًا في ذات الوقت إيجازًا بما تم التوصل إليه من أعمال البعثة الأممية وبشأنه قال: “كانت جلستنا في الـ30 من يوليو الماضي صعبة ومشحونة بالتوترات والعواطف، وهذا أمر طبيعي”.

وتابع كوبيتش بالقول: “حيث إن ما هو على المحك هو وحدة ليبيا واستقرارها وسلامها وسيادتها، ومع ذلك لا يمكن التسامح مع السلوك الذي لا ينم عن احترام الآخر ومع التهجمات الشخصية، وأحثكم على احترام بعضكم البعض والحفاظ على التزامكم بالعمل بشكل بناء مع بعضكم البعض، ومع الأمم المتحدة”.

وواصل كوبيتش قائلًا: “أحثكم على التعامل بينكم باحترام من أجل بلدكم وشعبكم الذي يتوقع منكم أن تكونوا قدوة يحتذى بها، وأن يمثل سلوككم وخطواتكم التفاهم المتبادل وتسوية الخلافات، ولقد تحدث جميعكم مرات عديدة عن الحاجة إلى مصالحة وطنية وهذه تبدأ هنا أيضًا من خلال سلوككم وأفعالكم”.

وقال كوبيتش: “وتشكل الانتخابات الوطنية الشاملة والحرة والنزيهة أيضًا جزءًا من عملية التعافي هذه على أساس العدالة والمساءلة، وآمل أن تستعيدوا المناخ الملائم للتوصل إلى اتفاق يفي بالالتزامات التي قطعتموها على أنفسكم في خارطة الطريق، ولا سيما إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الـ24 كانون من ديسمبر.

وأضاف كوبيتش بالقول: “هذا هو التفويض الذي لا رجعة فيه، والذي أعطاكم إياه الشعب الليبي والذي أعاد تأكيده أيضًا مجلس الأمن الدولي ومؤتمر برلين؛ إذ لا بديل عن إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر من هذا العام، وبصفتنا الميسرين أخذنا في الاعتبار طلبكم لتوفير الوقت الكافي لكم للتوصل إلى حل وسط موثوق به”.

وتابع كوبيتش قائلًا: “وقد تمكنا من الحصول على تمديد لهذا الاجتماع ليوم آخر من الحكومة السويسرية التي تتكرم باستضافتنا، وأود أن أطلب منكم أن تشاركوني في الإعراب عن التقدير لكرم الضيافة والدعم من السلطات السويسرية التي توفر لكم المساحة اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة لمستقبل بلدكم”.

وأضاف كوبيتش: “أحد السبل التي نبدي فيها احترامنا لمضيفينا ولبعضنا البعض هو الاحترام الكامل للوائح المتعلقة بجائحة كورونا، ونتمنى لجميعنا ممن أصيبوا بهذا المرض الشفاء العاجل، وربما تناهى إلى علمكم إصابتي بكورونا، وهو السبب الوحيد الذي منعني من التواجد معكم شخصيًا في قاعة الاجتماع بكل أسف”.

وقال كوبيتش: “آمل أن نستفيد بالشكل الأمثل من هذا الوقت الإضافي، فنحن جميعا هنا لتيسير التوصل إلى حل وسط بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 من ديسمبر، والتي تتحدث عنها بكل وضوح خارطة الطريق التي أقررتموها”.

وأضاف كوبيتش بالقول: “إن عدم تقديم مثل هذ الحل التوفيقي ليس بالخيار المطروح؛ حيث إننا جميعًا نعي ما يعنيه ذلك لبلدكم وشعبه، الوضع الراهن بطبيعته غير مستقر ومحفوف بالمخاطر، مع احتمال كبير لنشوب نزاع، ما يوجب عليكم عدم الانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الأخرى التي أخفقت في الوقت الحالي”.

وتابع كوبيتش قائلًا: “إن هذه الهيئات والمؤسسات أخفقت في تقديم ما هو مطلوب منها لإجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 من ديسمبر، وهذه الجلسة هي فرصتكم للإيفاء بالالتزامات التي قطعتموها على أنفسكم إزاء الشعب الليبي، عندما اعتمدتم خارطة الطريق المدعومة من القرار 2570 وخلاصات مؤتمر برلين 2”.

وقال كوبيتش: “المجتمع الدولي لا يرى أي سبيل آخر لوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وازدهارها سوى السبيل القائم على إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وعلى هذا فإنني أطلب منكم التركيز بشكل صارم على التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، من شأنه أن يتيح إجراء الانتخابات”.

وتابع كوبيتش بالقول: “وقد طلبتم اجتماعا مباشرًا لتسوية القضايا العالقة في مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، والتي لم تتمكنوا من حلها في الاجتماع الافتراضي الذي عقده الملتقى في الـ26 والـ27 من مايو، وليس هناك وقت، وما من مبرر معقول لتوسيع دائرة النقاش وإدراج نقاط إضافية”.

وأضاف كوبيتش قائلًا: “هذه النقاط يمكنها أن تقف حجر عثرة في طريق إجراء الانتخابات، وكما طلب الكثير منكم مرارًا وتكرارًا، ينبغي علينا العودة إلى الإطار الذي تم وضعه بجلاء عندما دعوتم لعقد هذا الاجتماع، وكما اتفقنا عليه في اجتماع ليلة الـ30 من يونيو الماضي طرحنا عليكم خيارات للمفاضلة بينها”.

وقال كوبيتش: إن هذا الخيارات بشأن آلية لتشكيل فريق مصغر لمساعدة الملتقى للتوصل إلى حل وسط، من خلال استعراض مختلف المقترحات ومحاولة التوفيق بين النقاط الخلافية العالقة، وإنهاء الجدل، وقد صوت 40 عضوًا منكم مساء الـ30 من يونيو الماضي وصبيحة الأول من يوليو”.

وتابع كوبيتش قائلًا: “ووافق 25 عضوًا على الخيار (أ) الذي ينص على أنه يجوز لكل 5 أعضاء في الملتقى ترشيح شخص واحد، في حين صوت 19 عضوًا لصالح الخيار (ب”) الذي يعطي كل اقتراح الحق في ترشيح 6 ممثلين، وصوت شخص واحد لصالح الخيار (ج)”.

واختتم كوبيتش بالقول: “أتمنى أن تتحلوا بالشجاعة والصبر والحكمة، وأتمنى لكم النجاح في مداولاتكم، وهذا ما سيعيد تأكيد دوركم الحاسم والرائد في السير بالبلاد نحو إجراء الانتخابات الوطنية في الـ24 من ديسمبر المقبل”.

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