«الأرصاد»: اعتدال الحرارة نسبيا على غالب المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث اعتدال نسبي في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، وغدا السبت، على غالب المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، بينما يبقى تأثير موجة الحر على بقية مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع تكون شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

– الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الدواخل.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بينما تبقى مرتفعة على الدواخل حيت تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا، وبين 40 و45 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

– الرياح:شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 42 و46 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

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