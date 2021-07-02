خلال لقائه رئيس البرلمان اليوناني.. عقيله: الحل في ليبيا بانتخاب الرئيس من الشعب

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح”، اليوم الجمعة، رئيس البرلمان اليوناني ” كونستانتينوس تاسولاس” ضمن زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا، بحسب عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب.

وقال بليحق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عقيله صالح التقى نظيره اليوناني ” كونستانتينوس تاسولاس”، مقدما له الشكر على الدعوة لزيارة اليونان، مثمنيا على دور بلاده الكبير في حل الأزمة في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عمق العلاقات التاريخية بين البلدي والشعبين، مشددا على ضرورة ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لافتا إلى أن الشعب قوي الشكيمة وشجاع وإرادته لا يمكن كسرها.

وشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأي شكل من الأشكال، وعدم السماح بوجود أي قواعد أجنبية في ليبيا.

وعن ما يتعلق بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات قال عقيله صالح:” إن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، وأن مجلس النواب درس مشروع قانون انتخاب الرئيس.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر وهو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم بالمصالحة بين الليبيين.

وأعرب عقيله صالح، عن أمله في أن تدعم اليونان هذا الاتجاه وعدم الاستماع لأي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة، ومنْ يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات.

وكان “عقيله صالح” قد وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا، أمس الخميس في زيارة رسمية تستمر ليومين، بحسب الناطق الرسمي باسم البرلمان.