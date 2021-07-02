ميناء طرابلس يستقبل 2000 طن من غاز الطهي

وصل إلى مرفأ طرابلس، يوم الخميس، عددٌ من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع متنوعة.

ودخلت السفينة ” كارينا ” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا” إلى منطقة المخطاف وعلى متنها 311 حاويةً، محمّلةً بسلع للتجار من القطاع الخاص.

وسبق ذلك، وصول ناقلة الغاز “غاز فانتور” التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية وعلى متنها ألفا طنٍّ من غاز الطهي، واستقبلت الفرق الفنية باخرة الحاويات “شادو زيز”؛ تمهيدًا لتفريغ حمولتها من الحاويات المقدرة بمائتي حاوية.

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