عقيلة من اليونان: الحل في ليبيا يكون عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب، معولا على «قدرة» الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب على «توحيد مؤسسات الدولة ومنها العسكرية وتحقيق المصالحة بين الليبيين».

جاء ذلك خلال لقاءات جمعت بين عقيلة عدد من المسؤولين اليونانيين من بينهم وزير الخارجية كونستانتينوس تاسولاس، ورئيس البرلمان كونستانتينوس تاسولاس، وذلك ضمن زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا، التي يرافقه خلالها رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، و رئيس لجنة الداخلية سليمان الحراري،

وتناولت مباحثات عقيلة في أثينا «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين»، إضافة إلي «تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة والمنطقة بشكل عام»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

– عقيلة صالح يصل أثينا في زيارة رسمية إلى اليونان تستمر يومين

عقيلة: الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله

وقال رئيس مجلس النواب إن الإعلان الدستوري هو «دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله»، ومن بين نصوصه «انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي».

وعبر عن أمله في «دعم اليونان هذا الاتجاه وعدم الاستماع إلى أي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة»، وقال: «من يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات».

وأكد عقيلة ضرورة «خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة بأي شكل من الأشكال» من ليبيا، مشددا على «قوة عزيمة الشعب الليبي وشجاعته، وإرادته التي لا يمكن كسرها».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا