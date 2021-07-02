طقس ليبيا.. اعتدال نسبي في درجات الحرارة مع رطوبةٍ عاليةٍ

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة.

وأشار المركز في الملخص العام إلى اعتدال نسبي في درجات الحرارة هذا اليوم ويوم الغد، على أغلب المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية نسبيًا، بينما يبقى تأثير موجة الحر على بقية مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب مع تكون شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 35) مْ على المناطق الساحلية، بينما تبقى مرتفعةً على الدواخل حيث تتراوح ما بين (40 – 45) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 36) مْ على المناطق الساحلية مع رطوبةٍ عاليةٍ نسبيًا، و ما بين (40 – 45 ) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (42- 46) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 44) مْ ، وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا، يوم الغد.

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