مالطا تستأنف الرحلات الجوية وتفتح خطا بحريا مع مصراتة

اتفقت ليبيا ومالطا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال الترتيبات الأمنية والتنفيذية بالإضافة إلى افتتاح خط بحري بين البلدين.

وحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات، فقد زار وفد من دولة مالطا يترأسه وزير المالية والوفد المرافق له مطار معيتيقة الدولي للوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية منها وإليها.

وحضر عن الجانب الليبي كل من وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي ومساعد رئيس مصلحة الطيران المدني ومدير عام مطار معيتيقة الدولي ومدير مكتب أمن الطيران بمصلحة الطيران المدني الليبي، إضافة إلى مدير إدارة المنافذ لجهاز الأمن الداخلي ومدير مكتب الأمن والسلامة بمطار معيتيقة.

واتفق الطرفان على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال الترتيبات الأمنية والتنفيذية وفقا للقوانين المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مجال بحري بين مالطا ومصراتة المدة القادمة.

وضم وفد مالطا مدير مكتب الأمن بالطيران المدني المالطي ورئيس مجلس إدارة الخطوط المالطية ومدير عام شركة ميدافيا للطيران.