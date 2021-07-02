معلقًا على تطورات لجنة الحوار.. معيتيق: من حق الشعب إختيار رئيس دولة وجسم تشريعي جديد في ديسمبر

ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق على أنه لا سيادة لدولة دون سيادة لشعبها، مبينًا بأن أعضاء ملتقى الحوار السياسي مارسوا حقهم في إختيار المجلس الرئاسي وفق شروط و اليات و اختصاصات منصوص عليها في خارطة الطريق.

معيتيق أوضح في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” بأنه قبل أشهر قليلة تم اختيار مجلس رئاسي وسلطة تنفيذية جديدة وفقًا لخارطة الطريق وكانت العملية ناجحة، مؤكدًا على حق الشعب الليبي في إختيار رئيس دولة و جسم تشريعي جديد بنفس الآلية والشروط و الإختصاصات في 24 ديسمبر 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية