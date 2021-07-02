بوقعيقيص:المحاولات حثيثة لتعديل مسودة الدستور والاستفتاء عليها قبل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكدت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن المحاولات حثيثة داخل ملتقى الحوار في جنيف لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة قبل الانتخابات واستبعاد القاعدة الانتخابية

وقالت بوقعيقيص، في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، “الجهود حثيثة لجعل الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى يسبق الانتخابات”.

وتابعت، “مع وعود بإنجاز التعديل والاستفتاء قبل 24 ديسمبر واستبعاد القاعدة الدستورية التي نصت المادة الأولى منها، على تأجيل الاستفتاء”.