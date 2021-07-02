أحمد الشركسي عن مقترح إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات: جريمة تاريخية لن أشارك فيها

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركي، اليوم الجمعة، رفضه مقترح إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات معتبره «جريمة تاريخية»، معلنا انسحابه حال الذهاب في هذا الاتجاه.

وقال عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «لن أشارك في جريمة تاريخية في حال تم التصويت علي مقترح تأجيل الانتخابات الممهور زورا باستفتاء قبل الانتخابات».

واعتبر خليل أن المقترح «يتعارض» مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن، وقال: «سأعلن انسحابي من هذا العبث إذا ذهبوا لذلك، وسأطالب بالنظر في كل الخارطة مجددا بما فيها السلطة التنفيذية القائمة إذا تم العبث بالانتخابات».

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