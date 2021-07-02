ليبيا الان

وفد مالطي يزور معيتيقة تمهيدًا لاستئناف الرحلات مع فاليتا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد توقف دام لست سنواتٍ؛ استقبل مطار معيتيقة، الخميس، رحلةً للخطوط الجوية المالطية، على متنها فريق فني يتبع AIR MALTA.

الفريق المالطي، الذي كان في استقباله عددٌ من المسؤولين والعاملين في وزارة المواصلات؛ سيعمل على تقييم المطار، والاطلاع على الخدمات الفنية الجوية؛ تمهيدًا لعودة الرحلات الجوية بين طرابلس وفاليتا.

وأعرب رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، خلال زيارته إلى ليبيا، في أبريل الماضي؛ عن نية بلاده في استئناف حركة الطيران، وتعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لليبيا في العديد من المجالات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك