وفد مالطي يزور معيتيقة تمهيدًا لاستئناف الرحلات مع فاليتا

بعد توقف دام لست سنواتٍ؛ استقبل مطار معيتيقة، الخميس، رحلةً للخطوط الجوية المالطية، على متنها فريق فني يتبع AIR MALTA.

الفريق المالطي، الذي كان في استقباله عددٌ من المسؤولين والعاملين في وزارة المواصلات؛ سيعمل على تقييم المطار، والاطلاع على الخدمات الفنية الجوية؛ تمهيدًا لعودة الرحلات الجوية بين طرابلس وفاليتا.

وأعرب رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، خلال زيارته إلى ليبيا، في أبريل الماضي؛ عن نية بلاده في استئناف حركة الطيران، وتعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لليبيا في العديد من المجالات.

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