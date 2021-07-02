السيدة اليعقوبي: الانتخابات كابوس يؤرق مجموعة المصالح

اتهمت عضوة ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، اليوم الجمعة، أقلية، لم تسمها، من أعضاء ملتقى الحوار، بتقديم مقترحات تهدف إلى «إلغاء الانتخابات» وضمان بقاء «حزب الأمر الواقع»، معتبرة أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل «كابوسا يؤرق مجموعة المصالح».

وطالبت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «إعادة القطار على السكة، وإيقاف هذا العبث، وعدم مناقشة مقترحات خلفها أطراف مستفيده من بقاء الوضع الراهن داخل وخارج لجنة الحوار». وقالت إن أمام البعثة أربع خطوط حمر يجب عدم تجاوزها أو التغافل عنها تتمثل في «إرادة الليبيين، خارطة الطريق، القاعدة الدستورية، قرارات مجلس الأمن 2570 و2571»،

وأضافت اليعقوبي: «خارطة الطريق هي القاعدة التي لا حياد عنها مهما جمعتم من توقيعات في الممرات وفي الغرف، ومهما تهربتم من التصويت على القاعدة الدستورية واعتمادها. ستكون الانتخابات هي الحل الذي لا مناص منه». وتابعت: «أسوأ كابوس يمر على مغتصبي السلطة والأحزاب المستوردة من الخارج المتحكمة في صنع القرار ومصادر التمويل هو انتخابات 24 ديسمبر».

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