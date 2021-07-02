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أردوغان: سنواصل وجودنا في ليبيا.. وسنقوم بأعمال التنقيب في كل بحارنا

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته في عدم الخروج من ليبيا، رغم الضغوط الدولية لسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من أجل إجراء انتخابات نزيهة.

وقال أردوغان في تصريحات اليوم الجمعة، نقلتها قناة “تي أر تي”: “موجودون في ‎ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، وسنواصل وجودنا”.

‏وأضاف الرئيس التركي: “الإرث الكبير الذي سنتركه للأجيال القادمة يتمثّل في أعمالنا وخدماتنا واستثماراتنا في الصناعات الدفاعية كما في كل المجالات”.

وتابع أردوغان: “سننتزع حقوقنا المشروعة وسنقوم بأعمال التنقيب (عن النفط) في كل بحارنا لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص”.

ووقع أردوغان اتفاقية تدريب عسكري مع رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز السراج، والتي رفضها مجلس النواب وقرر تقديم الموقعين عليها لمحاكمة قضائية بتهمة الخيانة.

وتحت هذه الذريعة، نشرت تركيا آلاف المقاتلين السوريين دعما لحكومة الوفاق في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي وصل إلى طرابلس لتطهيرها من المسلحين والإرهابيين والمليشيات الإجرامية.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اكبر جعجاع على الفاضى وكل وعوده السابقة لم تتحقق فوعد باسقاط الاسد والصلاة فى المسجد الاموى ثم باع المقاتلين السوريين ليوتن فى حلب وادلب للروس وفى مصر وعد الاخوان بعودة مرسى للقصر واخترع لهم شعار رابعة واليوم يتخلص منهم من تركيا ويعد بتسليم جزء منهم لقاهر الاخوان فى مصر الاسد السيسى حيث صدر حكم نهائى باعدام مجرمى رابعة وحبس اخرين الى جانب مرشد عام الاخوان وباقى الخرفان وفى ليبيا وعد باحتلال موانئ النفط وظهر على الشاشة يحدد اماكنها ولكن الخازوق الاحمر المصرى جعله جرذ مذعور وجبان وفى شرق المتوسط خازوق فرنسى حرمه من الاقتراب من قبرص واليونان وهزيان اردوغان ليس لهم مكان فبايدن غير ترامب وعد ناخبيه باسقاط اردوغان ووعد الحر دين عليه وهو قادر على ذلك وبسهولة فاردوغان كلب جربان غرقان بره وجوة ويعانى من مشاكل اقتصادية حادة وعن اى صناعات عسكرية يتحدث هذا المخبول وهو يستورد السلاح فلا توجد اى مقاتلة صناعة تركية ولا منظومات دفاع جوى ولا غيرها مدلعة لميس يسهل اصطيادها وطائرات مسيرة اسقطت منها اكثر من مائة وتصنع منها ايران الالاف ولاقيمة لها فى الحروب النظامية هى تستخدم بعيدا عن انظمة الدفاع الجوى بينما نجد السلاح الروسى الفتاك يفتك بكلاب الاتراك ويجعل لبوتن اليد الطولى فى سوريا ولا بستطيع اردوغان ان يخرج من ليبيا الا باذن من بوتن حتى يوفر الروس غطاء للتواجد فى ليبيا .
    والمضحك ان اردوغات فشل فى تسويق تركته فى ليبيا لا تجد من يشتريها الكل يطلب من اردوغان الخروج بالمجان وهو الخسران

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