أردوغان: سنواصل وجودنا في ليبيا.. وسنقوم بأعمال التنقيب في كل بحارنا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته في عدم الخروج من ليبيا، رغم الضغوط الدولية لسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من أجل إجراء انتخابات نزيهة.

وقال أردوغان في تصريحات اليوم الجمعة، نقلتها قناة “تي أر تي”: “موجودون في ‎ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، وسنواصل وجودنا”.

‏وأضاف الرئيس التركي: “الإرث الكبير الذي سنتركه للأجيال القادمة يتمثّل في أعمالنا وخدماتنا واستثماراتنا في الصناعات الدفاعية كما في كل المجالات”.

وتابع أردوغان: “سننتزع حقوقنا المشروعة وسنقوم بأعمال التنقيب (عن النفط) في كل بحارنا لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص”.

ووقع أردوغان اتفاقية تدريب عسكري مع رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز السراج، والتي رفضها مجلس النواب وقرر تقديم الموقعين عليها لمحاكمة قضائية بتهمة الخيانة.

وتحت هذه الذريعة، نشرت تركيا آلاف المقاتلين السوريين دعما لحكومة الوفاق في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي وصل إلى طرابلس لتطهيرها من المسلحين والإرهابيين والمليشيات الإجرامية.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا.