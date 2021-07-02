الزهراء لنقي تطالب بـ«لجنة تحكيم خارجية ليبية» لحسم المسائل الخلافية حول القاعدة الدستورية

طالبت عضوة ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي، اليوم الجمعة، بوجود لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقالت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «‏لن نكون شهود زور، ولن نسمح بالتدليس، وتضييع البوصلة، وإجهاض خارطة الطريق (…) لا للمغالبة ولا للتدليس».

وأضافت: «لن نقبل بالتصويت على ماهو مخالف لخارطة الطريق. لن نسمح بإجهاض المسار لصالح سلطة الأمر الواقع .فلتكن هناك لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية».

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