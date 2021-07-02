قعيم: لم نحارب داعش والإرهاب في نغازي لنسلمها لـ” الصياع ” لن نسمح أبدًا بهذا

ليبيا – أعرب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم عن انزعاجه من استشراء الفساد في الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في بنغازي.

بيان صحفي صادر عن قعيم اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار فيه خلال اجتماعه بالغرفة الأمنية في بنغازي إلى تقاعس هذه الأجهزة في التعامل مع ارتفاع معدل الخروقات الأمنية في بنغازي، متوعدًا من وصفهم بـ”الصياع” بالرصاص، بعد أن أكد رفضه لانتشار عدد من الظواهر السلبية.

وقام قعيم بإطلاع قيادات الجهات الأمنية في بنغازي على وقائع فساد لرجال الأمن متعلقة بالتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية والتسول والتعدي على الممتلكات وتجارة المخدرات؛ إذ يجري تسوية هذه الجرائم من خلال دفع رشاوى على حد تأكيد المسؤول في داخلية الوحدة الوطنية.

وقال قعيم للمجتمعين: “بنغازي منتهكة من عيالها وضباط في الشرطة هم من يحمي المتسولين، منهم من تمكن من بناء منزل ومن جنى أموالًا طائلة جراء تلك الحماية غير القانونية، فضلًا عن استشراء المخدرات في المدينة خاصة في أوساط فئة الشباب”.

وعبر قعيم عن رفضه لتقاعس أفراد الأمن وعدم التحاقهم بأعمالهم المكلفين بها، رغم توافر القوة البشرية للأجهزة الأمنية العاملة في بنغازي. مشيرًا إلى أن عدد الأفراد التابعين لمديرية الأمن يبلغ نحو 11 ألف عنصر، إضافة إلى 5 آلاف عنصر تابعين للإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية لا يلتحق غالبيتهم بأعمالهم.

ونبه قعيم لخطورة هيمنة “الصياع” على الشارع العام في بنغازي والاشتباكات التي تحدث بينهم والأجهزة الأمنية في كل مرة، مضيفًا بالقول: “يا نحن يا الصياع في المدينة يا نحن يا هم، ولا يجب السماح بخروج أي سيارة من مديرية الأمن إلى الشارع من دون أن تحمل لوحات معدنية”.

وطالب قعيم مسؤولي وأفراد الجهات الأمنية بالإخلاص في العمل والحرص على نظافة اليد والنزاهة واحترام الأسر وأهالي في بنغازي، مبينًا بالقول: “أما الصياع وتجار المخدرات اللذين أفسدوا البلاد والله ما انقابلهم إلا بالرصاص، لا نخشى صايع بيودر بلادنا”.

وتابع قعيم قائلا: “حاربنا داعش والإرهاب علشان نسلمها للصياع يدمروا بلادنا ويضيعوا شبابنا بالمخدرات، لن نسمح أبدًا بهذا الشي، ولا الخطأ ولا الرشاوى ولا البزنس في المخدرات”.

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