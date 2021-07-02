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الشركسي: لن أشارك في “الجريمة التاريخية” حول مقترح تأجيل الانتخابات

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أنه لن يشارك في ما وصفها بالجريمة التاريخية في حال التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات.

وأوضح الشركسي عبر صفحته على الفيسبوك، “لن أشارك في جريمة تاريخية في حال تم التصويت علي مقترح تأجيل الانتخابات الممهور زوراً باستفتاء قبل الانتخابات!،في ضرب واضح للخارطة ولقرارات مجلس الأمن، وسأعلن انسحابي من هذا العبث إذا ذهبوا لذلك وسأطالب بالنظر في كل الخارطة مجددا بما فيهن السلطة التنفيذية القائمة إذا تم العبث بالانتخابات”.

من جهتها، أكدت عضو الحوار السياسي، زهرة لنقي، بأنها لن تكون شاهد زور، ولن تقبل التصويت وإجهاض خارطة الطريق.

وأوضحت لنقي، عبر حسابها على تويتر، “لن نكون شهود زور ولن نسمح بالتدليس وبتضييع البوصلة واجهاض خارطة الطريق.. لا المغالبة ولا للتدليس .. لن نقبل بالتصويت على ماهو مخالف لخارطة الطريق . لن نسمح باجهاض المسار لصالح سلطة الأمر الواقع .فلتكن هناك لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية”..

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تاجيل الانتخابات هو بمثابة اعلان حرب على الشعب الليبى وهو مرفوض من نواب الشعب الذين سيصدروا قانون الانتخايات البرلمانية والرئاسية فى موعدها دون اى وصاية من احد من لجنة الحمار كوبيتش والاربعين خروف

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