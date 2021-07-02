«الشركسي» مهددا: سأنسحب من «حوار جنيف» لو تم التصويت على تأجيل الانتخابات

هدد عضو ملتقى الحوار السياسي بجنيف أحمد الشركسي، بإعلان انسحابه من ملتقى الحوار في جلسته الخامسة والأخيرة في جنيف في حال التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات، مع المطالبة بالنظر في خارطة الطريق بشكل كلي.

وقال الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لن أشارك في جريمة تاريخية في حال تم التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات الممهور زوراً باستفتاء قبل الانتخابات”.

وأكد الشركسي:” أن تلك الخطوة ضرب واضح لخارطة الطريق ولقرارات مجلس الأمن”.

وشدد على أنه سيعلن انسحابه من هذا العبث إذا ذهبوا لتأجيل الانتخابات وسأطالب بالنظر في كل الخارطة مجددا بما فيها السلطة التنفيذية القائمة إذا تم العبث بالانتخابات”.

وانتهت “لجنة التوفيق” المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي للنظر في المقترحات المقدمة بشأن آلية القاعدة الدستورية والقانونية للاستحقاق الانتخابي، إلى الاستقرار على طرح 3 مقترحات للتصويت.

ونص المقترح الأول على “انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر 2021 دون قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة”، والثاني على “انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر 2021 على أساس قاعدة دستورية مؤقتة يليها استكمال المسار الدستوري وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم”.

ونص المقترح الثالث على “تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل في 24 ديسمبر 2021 بموجب مشروع الدستور وبما لا يتعدى المرحلة التمهيدية. وفي جميع الأحوال يعتمد مشروع الدستور المعدل قاعدة دستورية حال رفضه في الاستفتاء”.

وجاء قرار اللجنة بموافقة 10 أعضاء وتحفظ اثنين ورفض آخر، وتقرر اعتماد المقترح الذي يتحصل على نسبة موافقة 75% بالتصويت.

وأوضحت “لجنة التوفيق” أنه إذا لم يتحصل أي من المقترحات الثلاث على نسبة 75% في الجولة الأولى تجرى جولة تصويت ثانية، ويعتمد ما يتحصل على النسبة المطلوبة.

وبينت اللجنة أنه في حال عدم حصول أي من المقترحات الثلاث على نسبة 75% من الأصوات في الجولتين تجتمع اللجنة للوصول إلى مقترح توافقي ويكون خيارها نهائيا.