لليوم التالي على التوالي.. اندلاع حرائق في غابات عين مارة  

أخبار ليبيا 24

تندلع النيران لليوم الثاني على التوالي في غابات منطقة عين مارة التابعة لبلدية القبة؛ وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو بسبب النيران التي يتركها المتنزهون دون إخمادها.

وأوضح مراسل أخبارليبيا24، أن بعض تلك الحرائق تكون مفتعلة من بعض السكان بهدف استغلال تلك الأراضي في موسم الحرث، مشيرا إلى أن بعض السكان كانوا قد حاولوا أكثر من مرة اقتلاع تلك الغابات بهدف استغلال الأراضي في موسم الحرث إلا أن عددا من الأهالي منعوا ذلك بهدف حماية تلك الغابات.

وأكد مراسلنا أن طواقم الأمن والسلامة عاجزة عن إخماد الحرائق لانعدام الإمكانيات، كون أن المنطقة الممتدة من شحات إلى ضواحي درنة لا توجد بها حتى سيارة إطفاء واحدة.