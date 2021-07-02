صوان: يجب تركيز النقاش في “جنيف” على شروط الترشح للانتخابات أو الصلاحيات فقط

قال محمد صوان، الرئيس السابق لذراع تنظيم الإخوان المسلمين السياسية المعروفة باسم “حزب العدالة والبناء” إنه: “يبدو أن غياب المبعوث الدولي عن إدارة جلسات حوار جنيف قد ألقى بظلاله عن سير الجلسات التي نرى أنها باتت تخرج عن مساراتها المحددة” وفق قوله.

أضاف صوان على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “لذلك يجب على البعثة الأممية الالتزام بخارطة الطريق أولا، وعدم تقديم أو قبول أي مقترحات مخالفة لها، وعدم عرضها؛ وأن تركّز النقاش حول النقاط الجزئية العالقة مثل (شروط الترشح أو الصلاحيات) أما عدا ذلك فهو تمييع وعرقلة غير مباشرة للتوافق على قاعدة دستورية، والمضي للاستحقاق الانتخابي كما هو مقرر نهاية هذا العام” على حد تعبيره.

وتابع قائلًا: “كما أنه منوط بالدول الكبرى الداعمة لخارطة الطريق واتفاق برلين 2، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ببذل المزيد من الجهود نحو الدفع بالعملية السياسية للأمام” على حد قوله.