صوان: يجب تركيز النقاش في “جنيف” على شروط الترشح للانتخابات أو الصلاحيات فقط

قال محمد صوان، الرئيس السابق لذراع تنظيم الإخوان المسلمين السياسية المعروفة باسم “حزب العدالة والبناء” إنه: “يبدو أن غياب المبعوث الدولي عن إدارة جلسات حوار جنيف قد ألقى بظلاله عن سير الجلسات التي نرى أنها باتت تخرج عن مساراتها المحددة” وفق قوله.
أضاف صوان على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “لذلك يجب على البعثة الأممية الالتزام بخارطة الطريق أولا، وعدم تقديم أو قبول أي مقترحات مخالفة لها، وعدم عرضها؛ وأن تركّز النقاش حول النقاط الجزئية العالقة مثل (شروط الترشح أو الصلاحيات) أما عدا ذلك فهو تمييع وعرقلة غير مباشرة للتوافق على قاعدة دستورية، والمضي للاستحقاق الانتخابي كما هو مقرر نهاية هذا العام” على حد تعبيره.
وتابع قائلًا: “كما أنه منوط بالدول الكبرى الداعمة لخارطة الطريق واتفاق برلين 2، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ببذل المزيد من الجهود نحو الدفع بالعملية السياسية للأمام” على حد قوله.
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