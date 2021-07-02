المنفي والدبيبة يبحثان ملف السجناء الليبيين في الخارج

ليبيا – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس في اجتماع موسع، ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات العلاقة.

الاجتماع ناقش بحسب مكتب إعلام الحكومة عددًا من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، بالإضافة لاستعراض القضايا المالية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، حيث نوقشت آليات وسُبل تعزيز موقف ليبيا القضائي فيها، حفاظًا على الأموال والأصول الليبية في الخارج.

وفي جانب آخر، ناقش الاجتماع عددًا من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزون دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي، حيث كُلِّفت الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف.

بدورهم، أثنى المجتمعون على عمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة كافة القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.

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