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القايد: مقترح تقديم الإستفتاء على الدستور وتأجيل الإنتخابات خرق صريح لخارطة الطريق

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد أن مقترح تقديم الإستفتاء على الدستور في الـ 24 ديسمبر المقبل وتأجيل الانتخابات  يُعد خرق صريح للفقرة الثانيةً من المادة الثالثة من خارطة الطريق ما يتوجب فتح خارطة الطريق لتغيير موعد الإنتخابات فيها وهذا أمر لن نسمح به.

القايد وفي منشور له عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” اليوم الجمعة رأت أي طرح لمسودة الدستور في هذا التوقيت متعمد لعرقل المسار السلمي لتبادل السلمي على السلطة التى تم إقراراه يوم 24 من ديسمبر القادم في خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بتونس.

القايد أشارت إلى وجود أطراف تتمسك بالإستفتاء على مشروع الدستور أولاً الأمر الذي إن حدث سيمنع إستعادة الشعب إرادته و الذهاب إلى الإنتخابات في موعدها.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • على اعضاء كتلة السيادة الوطنية تقديم مذكرة للمبعوث الاممى بتفويض مجلس نواب الشعب فى اصدار قوانين الانتخابات طبقا للاعلان الدستورى والقوانين النافذة دون وصاية من احد فالشعب سيد قراره وكوبيتش سئ قراره

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