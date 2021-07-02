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بحوث إفتاء الغرياني: البعثة الأممية تُفصل معايير الانتخابات على مقاس الطرف الخاسر بالحرب

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر مجلس البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني بياناً حول حوار جنيف، قال فيه: “في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها بلادنا، تتعلق الأنظار بما يجري في ملتقى جنيف للحوار، الذي تقوده البعثة الأممية حول الأساس الذي ستجرى عليه الانتخابات القادمة. ولا شك أن ما يقرره المجتمعون سيحدد مصير الليبيين ويجعل المجتمعين أمام أنفسهم في امتحان عسير”.

أضاف البيان: “ومجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية – وهو يتابع خطورة ما يجري على مصير البلد، وبخاصة فيما يتعلق بشروط الترشيح التي يجري اللغط حولها وتريد البعثة الأممية أن تورط فيها المجتمعين، ولا ينقصها من خلال هذه الشروط الموضوعة على مقاس بعض من يمنعهم القانون من الترشيح إلا أن تستثنيهم بأعيانهم وتسميهم بأسمائهم، لتعطيهم بالانتخابات ما لم يقدروا عليه بالحروب، وليمارسوا الحكم بالاستبداد والقهر، في ظل غياب دستور يضبط علاقة الحاكم بالمحكوم، ويحدد الحقوق والواجبات – مجلس البحوث وهو يتابع ما ذكر، لَيُحَمّل المجتمعين مسؤولياتهم الشرعية والأخلاقية والتاريخية تجاه بلادهم وأمتهم”.

وتابع البيان: “وليعلموا أن لهذا اليوم ما بعده، فإن أحسنوا وثبتوا وصدقوا مع أنفسهم كتبوا أسماءهم في سجل الشرف والخلود، وكان لهم من الأجر مثل أجور من سيأتون بهم إلى الحكم ويمكنونهم من خلال الشروط التي سيقرونها، وإن كانت الأخرى، فنكثوا وضيعوا ومكنوا لمن يسفك الدماء ويُخرب الديار، كانت تلك الدماء وذلك الخراب في أعناقهم، وباؤوا بها جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلا يوم القيامة)، فمن وفى فاز، ومن ظلم فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كبر مقنا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ..
    فانت ارهابى رسمى عميل للصهيونية باعترافك بانك تعلمت الاسلام على يد يهودى فاى سنة حسنة لك وانت كلك سيئات تدعوا الى سفك الدماء وتفريق المسلمين واحد اتباعك خرج من سجون الردع ليقتل امه وابوه واخته عملا بفتواك بتكفير المسلم وبالطبع انت شريك له فى القتل هو وغيره من المجرمين .
    بخلاف انك دجال اعور تتصف بكل صفات المنافقين وشاهد زور ابليس تلميذ بالنسبة لك لعنة الله عليك ياملعون

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  • الا تستحى من الكذب ايها الدجال الاعور فمن الطرف المهزوم الذى خرج من طرابلس طوعا حقنا للدماء والجلوس للتفاوض مع انه كان بامكانه البقاء فى طرابلس لسنوات تسفك فيها المزيد من الدماء ونصحه الاشقاء والاصدقاء الانسحاب الى خط سرت الجفرة لحماية ثروة الشعب ياكلب وظن جرذان مصراته مثلك ان انسحاب الجيش عن ضعف فكان يوم 6/6 ساحقا لجرذان الغضب فى مصبدة سرت نفق منهم المئات وجرح المئات وغرقت سفن اسناد تركية امام سرت واسقطت طائرات مسيرة فوصلت الرسالة لسيدك المعتوه بان احلامه فى احتلال موانئ النفط التى اعلنها امام خريطة ليبيا مستحيلة لوجود اسود قادرة على افتراس اى كمية من الجرذان لهذا هزم سيدك المعتوه امام الخط الاحمر المصرى فى ليبيا ويتودد لقاهر الاخوان السيسى ويطردهم الان من اسطنبول ويغنى ويقول ياسيسى امرك ياسيسى فمن المهزوم ايها المهبول من يفرض شروطه هو الجيش الوطنى فهو من يملك مفاتيح ليبيا يسبطر على اقليمى برقة وفزان والهلال النفطى وسرت وجنوب اقليم طرابلس ويملك البرامان ورئاسة المجلس الرئاسى ولو حدث تقسيم ليبقى الوضع على ماهو عليه ويقيم كل طرف دولته على مايسيطر عليه فمن المنتصر بالطبع من يسيطر على ثروة النفط والمياه والخاسر من تسبطر عليه مليشيات متناحرة واحتلال ومرتزقة وثروة اقل وكثافة سكانية عالية !!
    اما الاتراك يامتناك فيبحثون عن مشترى لتركتهم فى ليبيا ولم يجدوا مشترى الكل يطلب من اردوغان الخروج بالمجان بامر الامريكان

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  • الخاسر في الحرب هي عصاباتكم الارهابيه هي التي أستنجدت براعي الارهاب العالمي اردوغان فالأنسحاب ليس خساره للحرب اي جيش ليس له غطاء جوي جيد ينسحب اسرائيل انسحبت من سيناء هل خاسره امريكا انسحبت من العراق وافغانستان فهل هي خاسره الخاسرين هم انتم يا ارهابيين خسرتوا شرف الذود عن ليبيا وسلمتوها لتركيا خسرتوا الانتماء الي الكرامه وانحزتوا الي ليبيا العماله للخارج

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