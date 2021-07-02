بحوث إفتاء الغرياني: البعثة الأممية تُفصل معايير الانتخابات على مقاس الطرف الخاسر بالحرب

أصدر مجلس البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني بياناً حول حوار جنيف، قال فيه: “في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها بلادنا، تتعلق الأنظار بما يجري في ملتقى جنيف للحوار، الذي تقوده البعثة الأممية حول الأساس الذي ستجرى عليه الانتخابات القادمة. ولا شك أن ما يقرره المجتمعون سيحدد مصير الليبيين ويجعل المجتمعين أمام أنفسهم في امتحان عسير”.

أضاف البيان: “ومجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية – وهو يتابع خطورة ما يجري على مصير البلد، وبخاصة فيما يتعلق بشروط الترشيح التي يجري اللغط حولها وتريد البعثة الأممية أن تورط فيها المجتمعين، ولا ينقصها من خلال هذه الشروط الموضوعة على مقاس بعض من يمنعهم القانون من الترشيح إلا أن تستثنيهم بأعيانهم وتسميهم بأسمائهم، لتعطيهم بالانتخابات ما لم يقدروا عليه بالحروب، وليمارسوا الحكم بالاستبداد والقهر، في ظل غياب دستور يضبط علاقة الحاكم بالمحكوم، ويحدد الحقوق والواجبات – مجلس البحوث وهو يتابع ما ذكر، لَيُحَمّل المجتمعين مسؤولياتهم الشرعية والأخلاقية والتاريخية تجاه بلادهم وأمتهم”.

وتابع البيان: “وليعلموا أن لهذا اليوم ما بعده، فإن أحسنوا وثبتوا وصدقوا مع أنفسهم كتبوا أسماءهم في سجل الشرف والخلود، وكان لهم من الأجر مثل أجور من سيأتون بهم إلى الحكم ويمكنونهم من خلال الشروط التي سيقرونها، وإن كانت الأخرى، فنكثوا وضيعوا ومكنوا لمن يسفك الدماء ويُخرب الديار، كانت تلك الدماء وذلك الخراب في أعناقهم، وباؤوا بها جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلا يوم القيامة)، فمن وفى فاز، ومن ظلم فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.