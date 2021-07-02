الشركسي: تأجيل الانتخابات “جريمة تاريخية” ولن أشارك فيها

ليبيا – وصف عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي مقترح تأجيل الانتخابات بـ “الجريمة التاريخية”.

الشركسي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال: “لن أشارك في جريمة تاريخية في حال تم التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات الممهور زورًا باستفتاء قبل الانتخابات،في ضرب واضح للخارطة ولقرارات مجلس الأمن”.

وأضاف: “سأعلن انسحابي من هذا العبث إذا ذهبوا لذلك، وسأطالب بالنظر في كل الخارطة مجددًا، بما فيها السلطة التنفيذية القائمة إذا تم العبث بالانتخابات”.

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