ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 July, 2021

كشفت مصادر مقربة من اجتماعات ملتقى الحوار بجنيف، أن اللجنة التوافقية التي أُوكل لها الخروج بمقترح توافقي لمعالجة الاختلافات بين أطراف الحوار، تطرح ثلاثة مقترحات على الملتقى للتصويت عليها.

ووفق ذات المصدر فإن هذه المقترحات تتمثل في ،إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر المقبل على قاعدة دستورية مؤقتة ، أما المقترح الثاني ،إجراء انتخابات برلمانية بناء على قاعدة دستورية مؤقتة، في ديسمبر المقبل وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد بدستور دائم يتم إقراره لاحقا ،أما المقترح الثالث فيذهب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد إقرار الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية.