السيدة اليعقوبي: خارطة الطريق قاعدة لا حياد عنها مهما تم جمع توقيعات في الممرات والغرف

ليبيا – وصفت عضوة لجنة الحوار النائبة المنقطعة عن غريان السيدة اليعقوبي الداعمة لحملة ​فتحي باشاآغا المتحالف مع العدالة والبناء الانتخابات بـ“كابوس” يؤرق مجموعة المصالح.

اليعقوبي وفي منشور له عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” أضافت : “إن أقلية داخل ملتقى الحوار طالبت بالانتخابات وعودة الأمانة لأهلها ويعارضون الانتخابات اليوم علنًا؛ ويقدمون مقترحات لإلغاء الانتخابات وإستحداث مقترحات جديدة لضمان بقاء حزب الأمر الواقع”.

وخاطبت اليعقوبي المعارضين لإجراء الإنتخابات قائلةً: “خارطة الطريق هي القاعدة التي لا حياد عنها مهما تم جمع توقيعات في الممرات وفي الغرف، ومهما تهربتم من التصويت على القاعدة الدستورية واعتمادها، ستكون الانتخابات هي الحل الذي ما له من مناص”.

وطالبت البعثة الأممية بإعادة القطار على السكة وإيقاف “العبث” الحالي وعدم مناقشة مقترحات خلفها أطراف مستفيدة من بقاء الوضع الراهن داخل وخارج لجنة الحوار.

وأوضحت أن لدى البعثة أربعة خطوط حمراء عليهم عدم تجاوزها أو التغافل عنها وهي: “إرادة الليبيين، وخارطة الطريق، والقاعدة الدستورية، وقرارات مجلس الأمن 2570 و 2571”.

اليعقوبي رأت أن أسوأ كابوس يمر على مغتصبي السلطة والأحزاب المستوردة من الخارج المتحكمة في صنع القرار ومصادر التمويل هو انتخابات 24 ديسمبر، مختتمةً: “فهم يكذبون بكل صدق، وخانوا الليبيين بكل أمانة ويغشون الشعب بكل ضمير”.

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