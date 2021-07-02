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لنقي: البعثة الأممية اختارت مقترحين يخالفان خارطة الطريق

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رفضت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، ضياع خارطة الطريق أو مخالفتها.

ودعت لنقي في منشور لها على فيسبوك، إلى تعيين لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المــسائل الخلافية في القاعدة الدستورية، لافتة إلى أن قيادة البعثة الأممية اختارت مقترحين يخالفان خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين الثاني.

وأوضحت لنقي، أن المقترح الأول يقضي بالذهاب إلى انتخابات رئاسية مباشرة على أن يسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية بالترشح إلى لرئاسة دون الاستقالة، بخلاف ما جاء في مقترح القاعدة الدستورية للجنة القانونية، بينما يقضي المقترح الثاني بعدم الذهاب أساسا إلى الانتخابات، معتبرة أن الأخذ بهذين الاقتراحين سيتسبب بخلط الورق وتقاسم السلطة على حساب الشعب الليبي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • ملتقى الحمار كوبيتش والاربعين حرامى اخوانى لا قيمة له فهو غير ملزم لمجلس النواب المنتخب من الشعب لا يلتفت الى هذا الكلاب فالنواب اقسموا على احترام الاعلان الدستورى والقانون وهذه الخزعبلات مخالفة للاعلان الدستورى والقوانين النافذة وليس لاحد وصاية على مجلس النواب ياكلاب وكل من يشارك فى التصويت فهو خائن للوطن وعميل للقوى الاستعمارية التى تريد الفوضى فى ليبيا

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