لنقي: البعثة الأممية اختارت مقترحين يخالفان خارطة الطريق

رفضت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، ضياع خارطة الطريق أو مخالفتها.

ودعت لنقي في منشور لها على فيسبوك، إلى تعيين لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المــسائل الخلافية في القاعدة الدستورية، لافتة إلى أن قيادة البعثة الأممية اختارت مقترحين يخالفان خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين الثاني.

وأوضحت لنقي، أن المقترح الأول يقضي بالذهاب إلى انتخابات رئاسية مباشرة على أن يسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية بالترشح إلى لرئاسة دون الاستقالة، بخلاف ما جاء في مقترح القاعدة الدستورية للجنة القانونية، بينما يقضي المقترح الثاني بعدم الذهاب أساسا إلى الانتخابات، معتبرة أن الأخذ بهذين الاقتراحين سيتسبب بخلط الورق وتقاسم السلطة على حساب الشعب الليبي.

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