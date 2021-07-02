سلوى الدغيلي: السماح بمقترحات تعارض خارطة الطريق تفرغ ما اتفقنا عليه سابقاً من فحواه

اعتبرت سلوى الدغيلي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن مسار خارطة الطريق التي سبق الاتفاق عليها لحل الأزمة السياسية في ليبيا، قد انحرف عما كان مخطط له ومتوافق عليه منذ البداية.

وغردت عضو ملتقى الحوار، على حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة قائلًة: “السماح بمقترحات تعارض خارطة الطريق تفرغ ما اتفقنا عليه سابقاً من فحواه” وفق تعبيرها.

تغريدة سلوى الدغيلي تأتي بعدما أصدر 24 عضوا بملتقى الحوار السياسي بيانا اليوم قالوا فيه إن البعثة منحت المعرقلين -وهم معروفون- فرصة إضاعة الوقت وإرباك لجنة الحوار والتشويش على الرأي العام الليبي، وفرض رؤيتهم عبر طرق ملتوية على البعثة والملتقى، وفق قولهم.