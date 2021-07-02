تلبية لدعوة السيسي..المنفي يحضر افتتاح قاعدة «3 يوليو البحرية» في مصر

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، غداً السبت إلى مصر تلبيةً لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اليوم الجمعة.

وتقع قاعدة «3 يوليو البحرية» بمنطقة جرجوب في محافظة مطروح غرب مصر وجرى إنشاؤها كقاعدة «بحرية جوية» متكاملة لحماية النطاق الشمالي الغربي لمصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية سيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي القاعدة العسكرية بحضور كبار قادة القوات المسلحة المصرية، ومشاركة ضيوف ومسؤولين من دول عربية وأجنبية.

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