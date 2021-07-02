بايدن لـ تبون: نقدر الجهود المشتركة مع الجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال.

ووفقا لبيان الرئاسة الجزائرية، أكد بايدن في تهنئته، على رمزية عيدي استقلال البلدين بتاريخهما المتقاربين، وتقديره للشراكة والجهود الثنائية لدعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ليبيا والساحل، متمنيا توسيع التعاون وتعميقه مع الجزائر اقتصاديا وثقافيا.

وعبر الرئيس الجزائري باسمه وباسم بلاده عن خالص تهانيه في رسالة بعث بها الى نظيره الأمريكي والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ245 لاستقلال الولايات المتحدة الذي يصادف 4 يوليو.

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