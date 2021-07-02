تيار ليبيا للجميع يحذر من انهيار المسار السياسي

حذر تيار ليبيا للجميع، من إمكانية انهيار المسار السياسي برمته، والرجوع إلى المربع الأول وعودة الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وأكد التيار في بيان له حرصه على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين اثنين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570، مع تنفيذ كامل بنود خارطة الطريق، مشيرا إلى تحفظه على تصريحات بعض أعضاء ملتقى الحوار باعتبارها عرقلة لإتمام المسار الدستوري والانتخابي، ونسف للنجاحات والتوافقات التي أنجزتها البعثة الأممية في فبراير الماضي.

وطالب التيار البعثة الأممية والمجتمع الدولي وكل القوى الوطنية، إلى التزام والوفاء بتعهداتهم لضمان تنفيذ كامل بنود خارطة الطريق دون تأخير أو تسويف.

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